ايرث نيوز تنشر اسماء النواب البدلاء في مجلس النواب

2022/06/23 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة ايرث نيوز، قائمة بأسماء النواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب.وفي ما يأتي قائمة اسماء النواب والكتل التي ينتمون لها: كريم عليوي الصكر/ تحالف الفتح فاطمة حسين المساعدي/ مستقلة سعد عواد التوبي/ مستقلة زينب رحيم الجياشي/ كتلة النهج الوطني ذكرى الرديني/ تحالف قوى الدولة حسن سالم/ تحالف […]

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