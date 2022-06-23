اعدادهم تجاوزت

2022/06/23 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت لجنة التعليم النيابية، اليوم الخميس، آليات اصحاب الشهادات العليا في الكليات الاهلية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "لجنة التعليم النيابية عقدت برئاسة النائب مزاحم الخياط رئيس السن وحضور اعضائها لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها وتدارس المجتمعون موضوع الاشغال والتدوير لمقاعد الدراسات العليا، وتعيين خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة في السنوات القادمة".

وأضاف ان "اللجنة ناقشت ايضاً امكانية تعيين اصحاب الشهادات العليا في الكليات الاهلية فضلا عن تشكيل لجنة لدراسة تخفيض اجور الدراسات العليا في الجامعات الحكومية".

ولا يُعرف العدد الحقيقي والدقيق للعاطلين عن العمل، سواء من خريجي الجامعات أو حملة الماجستير والدكتوراه في العراق، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد تجاوز المليون، وجميعهم يبحثون عن وظائف، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويشارك نحو ربع هذا العدد أمام مباني الوزارات والمقرات الحكومية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، أبرزها السليمانية وكركوك وبابل والناصرية والبصرة وميسان وبابل ومدن أخرى.

وشهدت الأشهر الماضية اعتقالات بين صفوفهم، لكن عادة ما يتم الإفراج عن المعتقلين بعد التعهد بعدم التظاهر مرة أخرى.

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