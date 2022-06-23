الحلبوسي يشكر السيد الصدر ويؤكد: سنمضي كلٌّ من موقعه لتحقيق إصلاح حقيقي

2022/06/23 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، شكره لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فيما أكد المضي كلٌّ من موقعه لتحقيق إصلاح حقيقي.

يتبع..

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