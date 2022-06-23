شرطة الطاقة: القبض على متهمين وضبط عجلتين في كربلاء والبصرة

2022/06/23 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الخميس، القبض على متهمين وضبط عجلتين خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظتي كربلاء والبصرة.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز سيطرة شرطة النفط الشعيبة التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الجنوب تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته (صهريج) محمل بمنتوج نفطي، وذلك […]

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