الاتحاد الوطني يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

2022/06/23 | 15:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الخميس، أن العملية السياسية يجب أن تمضي بعد تصويت البرلمان على بدلاء الكتلة الصدرية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال فقي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “العملية السياسية يجب أن تمضي وأن يتم الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للتوافقات بين […]

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