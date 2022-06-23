عملية بسيطة تودي بحياة ملكة جمال البرازيل بعمر 27 عاما

2022/06/23 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت ملكة جمال البرازيل السابقة، جليسي كوريا، عن عمر ناهز 27 عامًا، بعد إصابتها بنزيف في المخ وأزمة قلبية، بعد إجراء عملية روتينية لإزالة اللوزتين.

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