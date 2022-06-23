أول تيار سياسي يعلن ارتفاع عدد مقاعده داخل البرلمان

2022/06/23 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن أمين عام تيار الفراتين النائب محمد شياع السوداني، الخميس، ارتفاع عدد نواب تياره داخل البرلمان الى ثلاثة.وقال السوداني، في منشور على الفيسبوك تابعته / المعلومة /، إن “سهيلة الساعدي ورقية النوري أدتا اليمين الدستورية ليصبحتا عضوتان في مجلس النواب وإيذانا ببدء مهامهما في الدورة الانتخابية الخامسة”.وأضاف، أن “عدد نواب تيار […]

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