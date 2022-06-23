اتحاد الكرة يحدد أسباب تقليص مقاعد العراق في دوري أبطال آسيا

2022/06/23 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، أسباب تقلص مقاعد الاندية العراقية في دوري أبطال آسيا.وقال المتحدث باسم الاتحاد أحمد الموسوي لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد الآسيوي سبق وأن تواصل معنا بشان مشاركة العراق في دوري أبطال آسيا، حيث قرر تقليص المقاعد إلى مقعد واحد دون نصف مقعد”.وبين ان “الاتحاد الآسيوي أبلغنا بضرورة تطبيق […]

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