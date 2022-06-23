القبض على 4 متهمين بتجارة المخدرات في ثلاث محافظات

2022/06/23 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اربعة متهمين بتجارة المخدرات في ثلاث محافظات مختلفة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن النجف التابعة للمديرية وبالتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين في قضاء الكوفة يقومان بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف ، وبحوزتهما كمية من مادة الكرستال المخدرة، وقد دونت اقوالهما بدائيًا وقضائيًا وتم ايقافهما وفق المادة (٢٨ مخدرات) من قانون العقوبات".

وفي السياق ذاته أشار البيان الى ، انه "من خلال معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى من القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم تجارة المخدرات، صادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)، وذلك من خلال تواجده في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى".

وأضاف، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بابل المنتشرة على مداخل المحافظة القت القبض على متهم يحمل حبوب مخدرة اثناء محاولته عبور سيطرة حلة - قادسية، حيث تم مصادرة المواد التي بحوزته واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه واحالته إلى الجهات المعنية".

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