مجلس النواب يلغي عبارة

2022/06/23 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، عن تعديل النظام الداخلي، بضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة.

وأوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المجلس صوت على اكمال تعديلات مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وإقرارها بضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه".

وأضافت ان "المجلس حذف ايضاً عبارة عضو هيئة الرئاسة وتبديلها بعبارة الرئيس او احد نائبيه، إضافة الى تعديل اختصاصات عدد من اللجان النيابية المتعلقة بطبيعة عملها".

وكان الخلاف قد دار بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول، القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، حول صلاحيات رئاسة البرلمان، حيث اصر الزاملي على أن قرارات البرلمان يجب أن تكون من خلال ما يسميه هيئة رئاسة البرلمان، التي تتكون من رئيس البرلمان ونائبيه، فيما يؤكد الحلبوسي أن صلاحيات اتخاذ القرارات هي بيد رئيس البرلمان حصراً في حال وجوده على رأس عمله، وعلى أن لا مكان لشيء تحت مسمى هيئة رئاسة البرلمان.

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