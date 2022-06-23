بالفيديو..

2022/06/23 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رحبت "قبيلة الباوية" في محافظة ديالى، بالمحافظ مثنى التميمي باطلاق النار العشوائي.

وظهر في شريط مصور احد وجهاء القبيلة بجانب التميمي، وقد امر احد أبناء قبيلته باطلاق الرصاص ترحيبا بالمحافظ.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه محافظة ديالى من أزمة وقود خانقة، فضلا عن تحذيرات من انفلات السلاح وتدهور الاوضاع الامنية في المحافظة.

كما وتعاني المحافظة من ضعف شديد بتقديم الخدمات وغياب التطوير للبنى التحتية فيها منذ سنوات، بالاضافة للتظاهرات بين الحين والاخر من قبل فئات المجتمع للمطالبة بالكهرباء والتعيينات.

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