بدلاء نواب الصدر يؤدون اليمين.. واتفاق على حكومة شراكة 

2022/06/23 | 15:31 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر من التعثر والغموض الذي لف المشهد السياسي في العراق، منذ الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي(2021)، أدى النواب البدلاء عن ممثلي كتلة التيار الصدري، اليوم الخميس اليمين الدستورية في مبنى البرلمان، بعد أن دعا رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر، نواب كتلته إلى ترك مقاعدهم.

وقد عزز دخول النواب موقف خصوم الصدر المدعومين من إيران في البرلمان

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أذ أفاد مراسل العربية بأن كتلة الإطار التنسيقي التي تضم أحزاباً موالية لطهران (تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون التذي يتزعمه نوري المالكي، وغيرهما) أصبحت 120 نائباً، بعد أن كانت تقتصر على 80.

فيما ارتفع عدد النواب المستقلين إلى 60.



في حين لم يحضر 9 نواب من البدلاء لأداء اليمين.

إلى ذلك، أكد البرلمان أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ الشراكة والتوازن، كما اتفقت على حل الخلافات بين الحكومة التحادية واقليم كردستان العراق.

"حاضر غائب"

وبعد رفع الجلسة الاستثنائية، شكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الصدر، مؤكداً المضي كلٌّ من موقعه في تحقيق إصلاح حقيقي.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر " سنمضي كلّ من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه؛ لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون".

كما أضاف قائلا "شكراً بحجم العراق للسيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب".

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