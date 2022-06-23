البرلمان ينشر قائمة أسماء النواب البدلاء

2022/06/23 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، أسماء النواب البدلاء الذي صوت عليهم البرلمان خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت اليوم.

وأدناه أسماء النواب البدلاء:

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