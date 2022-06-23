الاطار التنسيقي: الكتل السياسية تتفق على المضي بتشكيل الحكومة العراقية

2022/06/23 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن الإطار التنسيقي أحمد

الأسدي، اليوم الخميس، عن موافقة الكتل

السياسية على المضي في تشكيل الحكومة

الاتحادية الجديدة، وفق مبدأ "الشراكة،

والتوازن، والتوافق" وهي الشروط التي

أعلن عنها الزعيم

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