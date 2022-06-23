وكالة نون الخبرية تنشر اسماء النواب البدلاء الجدد

2022/06/23 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، الخميس، أسماء

النواب الجدد الذين ادو اليمين

الدستوري بدلاً عن النواب المستقيلين

من التيار الصدري.

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