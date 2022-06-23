مفاجأة.. نيمار معروض على برشلونة

2022/06/23 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عرض على برشلونة، ضمه هذا الصيف.وقال برنامج “الشرينغيتو” الإسباني إن بيني زهافي وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ القريب من الانضمام إلى برشلونة عرض على النادي الكتالوني التعاقد مع لاعبه السابق نيمار مقابل نحو 50 مليون يورو.وأضاف […]

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نيمار معروض على برشلونة أولاً على ايرث نيوز.

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