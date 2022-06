( فيديو) إنقاذ 11 شخصا علقوا في “التلفريك” لساعات في الهند

2022/06/23 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

علق ما لا يقل عن 16 شخصا في الجو لساعات عدة بعد أن تعطل “التلفريك” بهم في منطقة سولان بهيماشال براديش في الهند.



وحسب المسؤولين، تم إنقاذ 11 منهم في عملية استمرت أكثر من ست ساعات، فيما نزل الآخرون بأمان بمفردهم.

Eleven people were rescued from cable cars in India after being stuck mid-air for hours https://t.co/YH7sDpiLv0 pic.twitter.com/BLJfdjDQ4z

— The National (@TheNationalNews) June 21, 2022

