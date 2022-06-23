ألتراس الإنتر يرفض الترحيب بـ”لوكاكو الخائن”

2022/06/23 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث ألتراس نادي إنتر ميلان رسالة شديدة اللهجة لنجمه السابق البلجيكي روملو لوكاكو بعد تأكيد عودته للفريق بصفقة

إعارة من تشيلسي الإنجليزي.

وطلب المشجعون المتعصبون من بقية المشجعين عدم رفع الأعلام والأوشحة التي تحمل صورة لوكاكو، وورد في الرسالة: «بما أن عودة لوكاكو للإنتر قريبة هناك نقاط يجب توضيحها: المشجعون في المدرج الشمالي (حيث يجلس الألتراس) يدعمون قرار الإدارة في الصفقة ولن يرفضوا المهاجم على الرغم من خيانته في الصيف الماضي.



وعليه، يجب ألا يرحب أي مشجع به من خلال حمل صوره على الأعلام أو الأوشحة».

وتابع البيان: «كل تصرف تجاه لوكاكو مستقبلاً سيعتمد على ما يقدمه في الملعب وبتواضع، كان يعامل ويشجع كملك، والآن هو واحد مثل البقية.



نقطة مهمة أخرى، لن نصفق مطلقاً في المدرج للوكاكو عندما يرتدي قميص الإنتر مجدداً وندعو مشجعي الإنتر لعدم الوقوع سريعاً في فخ العودة والجري وراءه.



التظاهر بأنه لم يحصل شيء يسرع في عملية اعتبارنا جميعاً أغبياء ومجرد فئة مستهلكة.



نحن لسنا تحت رحمة صفقات اللاعبين والأندية، لاحظنا خيانة لوكاكو وشعرنا بالغضب، يمكن أن نسامح اللاعب مع مرور الوقت لكننا لن ننسى».

وخسر لوكاكو حب مشجعي الإنتر عند قراره العودة لتشيلسي فريقه الأول الصيف الماضي، ثم عاد ليخسر حب مشجعي تشيلسي عندما فشل في تلبية التوقعات وعبر علناً في مقابلة عن رغبته في العودة إلى الإنتر.

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