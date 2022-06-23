تصفيق وترحيب حار.. شاهد لحظة موافقة البرلمان الأوروبي على وضع أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد

2022/06/23 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية 529 صوتًا مقابل 45 صوتًا يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على وضع أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "دون تأخير" في اجتماع المجلس الأوروبي الذي يعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

كما دعا التصويت القادة إلى منح وضع المرشح لمولدوفا والشيء نفسه لجورجيا "بمجرد أن تقدم حكومتها" بشأن مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

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