نائب يكشف تفاصيل تعديلات النظام الداخلي للبرلمان

2022/06/23 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعديل الثالث كان هيئة رئاسة مجلس النواب .

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