الكويت.. إلغاء عقوبة الإعدام بحق قاتل فرح أكبر

2022/06/23 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت محكمة الاستئناف الكويتية عقوبة الإعدام بحق قاتل الشابة فرح أكبر وقضت بدلا من ذلك بالحبس المؤبد، حسبما أفادت صحيفة "القبس" المحلية.

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