بالاسماء.. القائمة الكاملة لـ 64 نائباُ جديداً أدوا اليمين الدستورية اليوم

2022/06/23 | 15:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تنشر وكالة /المعلومة/ أسماء النواب البدلاء في مجلس النواب 64 نائباً من أصل 73 من البدلاء أدوا اليمين الدستورية اليوم الخميس.كريم عليوي الصكر/ تحالف الفتح فاطمة حسين المساعدي/ مستقلة سعد عواد التوبي/ مستقلة زينب رحيم الجياشي/ كتلة النهج الوطني ذكرى الرديني/ تحالف قوى الدولة حسن سالم/ تحالف الفتح سعود الساعدي/ كتلة حقوق […]

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