هل يمكن تشكيل الحكومة من دون الحزب الديمقراطي؟

2022/06/23 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد عضو تحالف الفتح غضنفر الشمري، الخميس، إمكانية تشكيل القوى السياسية الحكومة القادمة من دون الحزب الديمقراطي الكردستاني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الشمري في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه ” همن الممكن ان يتم المضي بالعملية السياسية من دون اشتراك الحزب الديمقراطي الكردستاني […]

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