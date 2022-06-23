مصدر نيابي: خلاف بين قوى الإطار لتسمية بديل عن النائب حاكم الزاملي ودولة القانون تقدم طلباً لتأجيل التصويت

2022/06/23 | 16:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشف مصدر في مجلس النواب، اليوم الخميس، تقديم كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي طلباً بتأجيل التصويت على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مشيرا الى “عدم وجود اتفاق” بين قوى الإطار على تسمية بديل للنائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي.

وقال مصدر نيابي لوكالة خبر برس (واخ) أن “كتلة دولة القانون قدمت، اليوم، طلباً إلى رئاسة البرلمان بتأجيل مسألة التصويت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى”.

وأضاف المصدر أن “سبب التأجيل يعود لعدم وجود اتفاق على مرشح محدد، ولا يوجد أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي على مرشح محدد لمنصب النائب الأول”، مبيناً أن “المرشحين حاليا للمنصب هم كل من: عطوان العطواني ومحمد الصيهود وعدنان فيحان”.

ويعمل الإطار التنسيقي الشيعي بشكل خاص على تسمية بديل للنائب الأول لرئيس البرلمان عن التيار الصدري حاكم الزاملي.

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