عودة الأمل لخفض الدولار.. التنسيقي يطالب بعقد جلسة طارئة تخص سعر الصرف (وثيقة)

2022/06/23 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن الاطار التنسيقي عدي عواد، اليوم الخميس، بعقد جلسة نيابية طارئة لمناقشة تخفيض سعر الدولار.

وحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) انه "استناداً للمادة 61/سابعاً – ج من الدستور العراقي والمادة 56 من النظام الداخلي يرجى ادراج موضوع تخفيض سعر الدولار في أقرب جلسة ممكنة حسب السياقات الدستورية".

وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في كانون الثاني 2020، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في حينه.

وبلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1450 دينارا للدولار الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا، مما أثار جملة من الانتقادات من سياسيين واقتصاديين ومواطنين على حد سواء.

وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام.

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