النقل السورية تعلن عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة

2022/06/23 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة بعد إنهاء أعمال الترميم والإصلاح للأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه "يمكن لجميع النواقل الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارا من اليوم الخميس"، مشيرا إلى أن "المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغلة وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأخير".

ولفت خزيم إلى "الجهود الكبيرة للكوادر الوطنية التي واصلت العمل ليلا ونهارا لإعادة فتح المطار وتشغيله ضمن إجراءات السلامة والأمان".

وفي تصريح مماثل أكدت المديرة العامة لمؤسسة الطيران العربية السورية شفاء النوري أنه سيتم صباح اليوم الخميس استئناف تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي وسيتم تنفيذ الرحلات وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.

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