الاطار التنسيقي وتشكيل الحكومة

2022/06/23 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي الزبيدي || *صحفي وباحث في الشان السياسي هناك سؤال يراود الجميع هل يتمكن الاطار من تشكيل حكومة وطنية وحكومة خدمات تتمكن من اعادة الثقة للمواطنين الذين ذاقوا وتجرعوا اهمال الحكومات السابقة الذي رافقه عزوفهم عن الذهاب للانتخابات النيابية.وتتمكن من القيام بارساء الثقة بين الحكومة والشعب العراقي الذي يستحق بكل جدارة من […]

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