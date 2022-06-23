2022/06/23 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات والاشغال العامة، الخميس،

بدء التشغيل التجريبي لمشروع ماء

السلام والسراجق في محافظة ديالى بنسبة

إنجاز بلغت 90% .

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار : بدء التشغيل التجريبي لمشروع ماء السلام والسراجق في ديالى (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار : بدء التشغيل التجريبي لمشروع ماء السلام والسراجق في ديالى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).