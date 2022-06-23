وزارة الإعمار تعلن انجاز 47% جسر الموصل الرابع (صور)

2022/06/23 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الإعمار والإسكان

والبلديات العامة، الخميس،

عن مواصلة ملاكاتها الهندسية والفنية

في تنفيذ اعمال مشروع إعادة إعمار جسر

الموصل الرابع الستراتيجي في محافظة

نينوى، بتمويل من قرض البنك الدولي

لإع

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