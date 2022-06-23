النزاهة تضبط تلاعباً بعقارات تعود للدولة وهدراً للمال العام في البصرة

2022/06/23 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الخميس، عن ضبطها حالات هدرٍ للمال

العام وتلاعبٍ في سجلات عقاراتٍ تعود

ملكيَّتها للدولة في محافظة البصرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في

بيان تلقته وكالة نون الخ

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