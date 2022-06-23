نقابة المحامين العراقيين تقرر غلق المجموعات القانونية على مواقع التواصل.. وتحذر

2022/06/23 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس نقابة المحامين العراقيين يقرر غلق المجموعات القانونية في المواقع الإلكترونيّة، و معاقبة المحامين الذين يقدّمون المشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فضلاً عن معاقبة المحامين الذين ينشرون للترويج عبر صفحاتهم لغرض استجلاب الزبائن خلافًا للقانون.و إمهال مسؤولي ( الگروبات ) إسبوعًا واحدًا، يبدأ من تاريخ اليوم ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢، لغرض أرشفتها و […]

ظهرت المقالة نقابة المحامين العراقيين تقرر غلق المجموعات القانونية على مواقع التواصل..



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