2022/06/23 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الخميس، القبض على متهمين وضبط عجلتين خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظتي كربلاء والبصرة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة خبر برس (واخ)، ان “مفارز سيطرة شرطة النفط الشعيبة التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الجنوب، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته (صهريج) محمل بمنتوج نفطي، وذلك لوجود اختلافات في أرقام إقفال المنتوج والموافقات الرسمية”.

وأضاف البيان أن “مركز شرطة نفط كربلاء وبالتعاون مع أمن الأفراد تمكن من ضبط عجلة (كيا حمل) محورة لحمل خزان حديدي يحمل منتوج نفطي من دون إي موافقات رسمية، وتم إلقاء القبض على صاحب العجلة”.

وأشار البيان الى انه “تم إيداع المتهمين التوقيف وحجز العجلات داخل مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بعمليتين منفصلتين”.. شرطة الطاقة تعلن القبض على متهمَين وضبط عجلاتهما بمحافظتي كربلاء والبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بعمليتين منفصلتين”.. شرطة الطاقة تعلن القبض على متهمَين وضبط عجلاتهما بمحافظتي كربلاء والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).