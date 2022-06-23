دراسة: متحورا BA.4 وBA.5 لفيروس كورونا يتهربان من المناعة الطبيعية وتلك المكتسبة من التحصين الكامل

2022/06/23 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتهرًب المتحوران الفرعيان من "أوميكرون" BA.4 وBA.5 بحسب ما يبدو، من استجابات الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين سبق وأصيبوا بـ"كوفيد-19"، وأولئك الذين تحصنوا بالكامل وتلقوا الجرعة المعززة، وفقًا لما أظهرته بيانات جديدة.

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