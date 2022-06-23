2022/06/23 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الخميس، أن البنك لعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتقدّمه.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل، اليوم الخميس، المدير القطري وممثل برنامج الأغذية في العراق، علي رضا قريشي والوفد المرافق له".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي وبرنامج الأغذية العالمي، وجرت كذلك مناقشة منهجيات تطوير مبادرات البنك المركزي".

وأكّد محافظ البنك المركزي، أن "البنك المركزي العراقي لعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتقدّمه، إذ استهدفت مبادراتنا التنموية التي تجاوزت 17 ترليون دينار قطاعات فاعلة وحيوية، شاملةً جميع شرائح المجتمع العراقي وفئاته".

ورحّب المحافظ بـ"المقترحات والأفكار التي طرحها الوفد خلال اللقاء، ولا سيّما ما يتعلق بمبادرات البنك في مجالي الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي، ووصولها إلى شريحة واسعة من المزارعين، واستخدام طرائق الري الحديثة، وتحقيقها أقصى منفعة للمستفيدين من تلك المبادرات".

من جانبه، أشاد الوفد بـ"مبادرات البنك المركزي العراقي وانتقاله من الدور التقليدي إلى الصيرفة الحديثة، ودوره الفاعل في دعم الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "اهتمامه بمبادرات البنك المركزي في القطاع الزراعي والطاقة النظيفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي: مبادراتنا التنموية تجاوزت 17 ترليوناً واستهدفت قطاعات حيوية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي: مبادراتنا التنموية تجاوزت 17 ترليوناً واستهدفت قطاعات حيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).