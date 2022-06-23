قوة أمنية تعثر على جثة طفل عليها آثار تعذيب شرقي بغداد

2022/06/23 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

عثرث قوة أمنية، اليوم الخميس، على جثة طفل عليها آثار تعذيب في منطقة النهروان شرقي بغداد.

وعلمت خبر برس (واخ)، من مصدر أمني، أن “معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن قاطع المسؤولية في ناحية النهروان، شارع الشمري، وتم التوجه إلى محل الحادث تبين وجود جثه تعود للمجنى عليه (س.م) تولد ٢٠١٠ يسكن في حي المجتبى في الناحية ذاتها”، مشيرا إلى أن “الجثة بدت عليها آثار تعذيب”.

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