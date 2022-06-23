عن أخلاق القتيلة!

2022/06/23 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم لخطبتها، لكنها رفضته.حكاية قد تتكرر عشرات المرات في عدة مناطق عبر العالم! لكنها، في حكايتنا، ستنتهي بشكل مأساوي.

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