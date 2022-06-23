الموارد المائية تنظم حملة لإزالة التجاوزات على الأنهر وتقاضي عددا من مؤسسات الدولة

2022/06/23 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن حملات كبرى لإزالة التجاوزات على النظام المائي، كاشفة عن رفع دعاوى قضائية على عدد من مؤسسات الدولة لرميها الملوثات في الأنهر.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ملاكات وزارة الموارد المائية تواصل حملتها الكبرى بإزالة التجاوزات بمختلف انواعها واشكالها عن النظام المائي في البلاد وأخطرها رمي الملوثات في مجاري الأنهر الرئيسية والفرعية والتي تؤثر سلبا على بيئة النهر وصحة المواطن".

ودعت الوزارة المؤسسات الحكومية والصحية والبلدية والمعامل الصناعية الى "عدم رمي الملوثات في مجاري الأنهر لتأثيرها السلبي على بيئة النهر كما تهيب الوزارة بالمواطنين والفلاحين الحفاظ على هذه الثروة المائية واستخدامها بالشكل الأمثل".

وأفادت الوزارة انها "قامت برفع عدة دعاوى قضائية ضد من يرمي الملوثات في مجاري الأنهر ومنها الدعوى المقامة على أمانة بغداد والمحافظات لرميها المياه الثقيلة في نهري دجلة والفرات ونهر ديالىى"، مشيرة الى ان "هذه الملوثات تسبب بتدني جودة المياه المستخدمة للاستهلاك البشري والصناعي وأرواء مشاريع وزارة الموارد المائية".

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