الخطر يعود.. العراق يسجل موقفاً وبائياً مثقلاً بإصابات الجائحة- عاجل

2022/06/23 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت وزارة الصحة، طفرة في اعداد الإصابات بكورونا حيث شهد تسجيل 1061 إصابة خلال الموقف الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "لم تسجل أية وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 249 حالة".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 13553".

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