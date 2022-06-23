ميدل ايست: الجمهوريون واسرائيليون يضغطون لادخال امريكا في حرب كارثية مع ايران

2022/06/23 | 17:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية، الخميس ، ان الاصوات المتشددة من صقور الحزب الجمهوري وبدفع من الكيان الاسرائيلي يدفعان باتجاه سياسة زيادة الضغط على ايران مما يخاطر بتصعيد قد يدخل الولايات المتحدة في حرب ذات عواقب كارثية في المنطقة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر […]

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