على يد شقيقته.. أشخاص بينهم امرأة ينحرون طفلاً ويحرقون جسده بـ

2022/06/23 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، على

ارتكاب جريمة بشعة، وذلك بنحر طفل في

مدينة السماوة مركز محافظة المثنى،

جنوبي العراق.

وفي تفاصيل القضية، فان "طفلا يبلغ من

العمر 12 عاما اختفى قبل 30 يوما عن ذويه،

وتم

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