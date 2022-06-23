مدارس الايتام التابعة لممثلية مكتب المرجعية العليا في كربلاء تفتح باب التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين

2022/06/23 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة،

المشرفة على مدارس الايتام العائدة

لمؤسسة الامام الرضا (عليه السلام)

الخيرية للإغاثة والاسكان التابعة

لممثلية مكتب المرجع الديني الأعلى

السيد علي الحسيني السيستاني

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