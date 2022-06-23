وزير التخطيط: العراق يمر بظرف استثنائي.. ماضون بكتابة خطة التنمية الجديدة

2022/06/23 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا لخلية متابعة تحقق رؤية العراق واهداف التنمية المستدامة، مع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.وبحسب بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، فقد “عُقد الاجتماع في محافظة الانبار، بحضور محافظها علي فرحان، فضلا مشاركة وكلاء عدد من الوزارات، والمديرين العامين الذين يمثلون مختلف الجهات”.واكد وزير […]

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ماضون بكتابة خطة التنمية الجديدة أولاً على ايرث نيوز.

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