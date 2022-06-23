نائب: الحلبوسي تعمد اهمال مناقشة العدوان التركي على العراق خلال جلسة اليوم

2022/06/23 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..انتقد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس ، رئاسة البرلمان لعدم مناقشتها ملف الانتهاكات التركية داخل البرلمان خلال جلسة اليوم.وقال الفتلاوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الجلسة الاستثنائية تتضمن التصويت على البدلاء الجدد واضيف اليها ملف الانتهاكات التركية، ولكن تفاجئنا عندما ترك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الفقرة الثانية […]

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