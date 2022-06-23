2022/06/23 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات في العراق، الخميس، أن تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب موالية لايران استحوذ على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. الإطار التنسيقي بات "القوة الأولى" في البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. الإطار التنسيقي بات "القوة الأولى" في البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).