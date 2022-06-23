مسؤولة أمريكية: ازالة الرسوم على البضائع الصينية لن يخفض التضخم

2022/06/23 | 17:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استبعدت ممثلة التجارة الأميركية أن يؤدي إزالة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى إحداث خفض كبير لمعدل التضخم على المدى القصير.وأكدت كاثرين تاي أن الرسوم الجمركية على الصين هي أداة ضغط مهمة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين حيث شددت على أهمية حماية المصالح التجارية الأميركية.وتأتي هذه التصريحات في وقت من […]

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