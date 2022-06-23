حشد العتبات المقدسة يؤمن الحماية لـ 9 ألاف حاج عراقي

2022/06/23 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة العباس القتالية (حشد

العتبات المقدسة)، الخميس، عن اكتمال

تنفيذ خطتها الخاصة في تأمين الحماية

لحجاج بيت الله الحرام بنجاح، بعدما

فوجّت اليوم، آخر قافلة للحجاج، ووصلت

الى الديار المقدسة عبر ا

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