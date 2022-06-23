2022/06/23 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إنقاذ السباحة الأمريكية أنيتا ألفاريز من قاع المسبح من قبل مدربتها أندريا فوينتيس عندما أغمي عليها في بطولة العالم للألعاب المائية في بودابست، في هنغاريا.وفي هذا التقرير المصور من آندي سكولز من CNN المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباحة عالمية أغمي عليها وغرقت في الماء.. شاهد مدربتها تغطس وتنقذها من القاع) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سباحة عالمية أغمي عليها وغرقت في الماء.. شاهد مدربتها تغطس وتنقذها من القاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).