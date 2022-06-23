بيان رسمي يستعرض تفاصيل تصنيع مسدس

2022/06/23 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الخميس، توضيحا بشأن مسدس "بابل".

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "بخصوص المسدس (بابل) نود أن نبين أنه تم انتاج المسدس في مصانع الهيئة وبنسبة انتاج محلي زادت عن 70%، وبخط انتاج تم استيراده بالشراكة مع القطاع الخاص بسبب عدم توفر التخصيصات المالية وبمراحل انتاج متوالية داخل البلد".

واشار الى أن "تصنيع مسدس بابل تم بامتياز ودعم فني من قبل شركة نورينكو وهي شركة حكومية صينية رصينة ومعروفة في تصنيع الاسلحة والاعتدة وبمختلف الانواع ومنذ عدة عقود لزيادة الوثوقية والسيطرة النوعية على السلاح".

واكدت الهيئة، أن "تجربة المسدس تمت بنجاح وهناك كوادر كفوءة في الفحص والقبول تعمل وفق المواصفة العسكرية العالمية، وان مراحل الانتاج داخل البلد تتضمن خطوط حقن هيكل المسدس واستخدام الحبيبات من مركبات بوليميرية والياف زجاجية معالجة حراريا بطريقة اوتوماتيكية، وهذه الخلطة معالجة حراريا للوصول إلى صلادة ونقطة حد للمرونة".

وتابعت، أن "هذه ابرز المعايير الأساسية في صناعة المسدس، ويتم بعد ذلك إجراء معالجة حرارية من خلال مولد البخار داخل حوض الماء النقي وبمواصفات خاصة من حيث الحامضية، وبتركيب كيمياوي خاص، بعدها يتم التجفيف بواسطة افران خاصة معدة لهذا الغرض".

واكملت "يتم بعدها التشغيل الميكانيكي على القبضة بواسطة ماكنة مبرمجة بخمسة محاور مصممة لهذا العمل، ثم يتم إجراء تعاملات سطحية وإضافة الطلاء لنقاط محددة.



ومقدار ما يتم استيراده من مركبات الخامات المستخدمة في صناعة المسدس لايتجاوز 30% كقيمة مضافة وهذه النسبة تعتبر جيدة جدا مقارنة بصناعة نفس السلاح في دول المنطقة".

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