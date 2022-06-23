اتحاد غرب آسيا يقع في خطأ تنظيمي غريب

2022/06/23 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقعت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا للناشئين بكرة القدم، في خطأ غريب أثناء بطولة الناشئين.ويتواجه حالياً منتخب العراق للناشئين أمام نظيره العُماني في الجولة الثانية من البطولة.وأثناء عزف النشيد الوطني، ظهر شعار الاتحاد الدولي “فيفا” بالمقلوب في خطأ تنظيمي مستغرب.يذكر أن البطولة تقام في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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