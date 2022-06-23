مدرب وطني الصالات يؤكد استعداد فريقه لموقعة السعودية بكأس العرب

2022/06/23 | 18:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد المديرُ الفنيّ لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، ناظم الشريعة، جاهزية فريقه لمواجهة السعودية في دور ربع نهائي بطولةِ كأس العرب.وقال الشريعة في المؤتمرِ الصحفي الخاص بالمباراة: إن “منتخبنا جاهزٌ لهذه المُباراة، وأملنا كبيرٌ بتخطي المنتخبِ السعوديّ الذي يعدُّ من المنتخباتِ القويةِ والمتطورة”.وأكد أن “فريقنا أكملَ كلَ تحضيراته لهذه المباراةِ المهمة، لأن […]

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